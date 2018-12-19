  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:12 ص
بحث متقدم
السيسي

"السيسى" يلتقى بـ 10 شركات نمساوية لبحث الاستثمار بمصر

الخطيب

الأهلي يجتمع لاعتماد عقد "لاسارتي"

محامي حسن كامي: الفنان باعني كل ممتلكاته قبل وفاته

محامي حسن كامي: "الفنان باع كل ممتلكاته لي قبل وفاته"

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

البشير للسودانيين: لن يتقدم الاقتصاد بدون رفع الدعم

دولار

أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

محمد فضل

محمد فضل: أنهيت التعاقد مع مدافعيّ الإسماعيلي لمصلحة الأهلي

الفيلم الإباحي

علاقة مثيرة للجدل بين عادل إمام ومصور الفيلم الإباحي بالهرم

علاء مبارك وابنة سعدة

مصورة اللقطة المحرجة لعلاء مبارك تكشف تفاصيل مثيرة

أبو تريكة

تعرف على الفرمان الذي أصدره "أبو تريكة" لمجلس الأهلي وتم العمل به

تامر أمين

تعليق ناري لـ تامر أمين على "فوتوسيشن" محمد صلاح

مقتل 13 مسلحًا إثر غارة أمريكية بأفغانستان

عرب وعالم

غارة أمريكية تستهدف لأول مرة معسكر تدريب لـ"داعش"
غارة أمريكية تستهدف لأول مرة معسكر تدريب لـ"داعش"

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مقتل 15 مسلحًا فى غارات جوية أمريكية بأفغانستان

#

غارة أمريكية تقتل قياديا بارزا في طالبان

#

مذيعة شهيرة تقرأ خبر وفاة ابنتها على الهواء

#

«الداخلية»: القبض على 13 قياديًا إخوانيًا بالجيزة والبحيرة

الشوارع

حلوان

المهندسين

الدارة العامة للمرور

لقي ما لا يقل عن 13 مسلحًا أفغانيًا - بينهم أحد قادتهم المحليين - مصرعهم إثر غارة شنتها القوات الأمريكية بطائرة بدون طيار  في مقاطعة باكتيا في جنوب شرقي أفغانستان.

وأوضح فيلق ثاندر 203 التابع للجيش الأفغاني في منطقة الجنوب الشرقي - في بيان له نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الأربعاء- أن الغارة الجوية تم شنها علي منطقة أريوب زازاي في المقاطعة، وأسفرت عن تدمير سيارة دفع رباعي خلال هذه الغارة.

وأضاف أن اشتباكات اندلعت، في الوقت ذاته، بين قوات الجيش الأفغاني ومسلحي طالبان في منطقة لاغوات بإقليم غازني، موضحًا أن اثنين من المسلحين لقيا مصرعهما خلال الاشتباك.

وتابع البيان، أن اشتباكًا منفصلاً وقع في منطقة أحمد خيل في إقليم باكتيا أسفر عن مقتل مسلح وإصابة آخر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "بيتزا هت" تسخر من "مورينيو": "استقبلنا طلب توظيف منه"
» تفاصيل جديدة عن ذبح واغتصاب سائحتين
» 20 لاعبًا بقائمة "سيد البلد" استعدادًا لـ "المقاولون"
» أمنية صادمة لـ"سلوى خطاب" بشأن المقاهى
» معسكر مغلق لـ"الداخلية" استعدادًا لوادي دجلة
» إغلاق سجن عمره 200 عام وسط روسيا
» الزمالك يختتم تدريباته قبل السفر لمواجهة القطن
» الكشف عن السبب الحقيقي للشيب
» شاهد .. حفل زفاف يجمع أب وابنته بالصين
» فنان شهير: هذه حقيقة دخولي السجن وكان عليا 13 حكم قضائي
» مصمم فستان الـ200 مليون جنيه: هذه حقيقة سقوط ألماس من الفستان

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون