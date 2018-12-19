عودة الطيران الفنلندى إلى مصر بعد غياب 6 سنوات

19 ديسمبر 2018 - 10:16 ص

شهد مطار الغردقة الدولي بالأمس وصول أول رحلة طيران قادمة من فنلندا على متن الطائرة a321 على متن الخطوط الجوية finair وتحمل 207 سائحين، وذلك بعد غياب 6 سنوات.

وأفاد إيهاب شكري، رئيس مجلس إدارة شركة السياحة المنظمة لرحلة السائحين الفنلنديين، وعضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، بأن محافظ البحر الأحمر وقيادات مطار الغردقة الدولي سيكونون في استقبال السائحين الفنلنديين للترحيب بهم.

وأضاف شكري أن عودة السائح الفنلندي مرة أخرى بعد فترة غياب تضع البحر الأحمر على الخريطة السياحية العالمية، وأنه من المقرر استهداف 25 ألف سائح فنلندي في بداية العام المقبل.