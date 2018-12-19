عيسى يرد على شائعة منع فيلمه من العرض

19 ديسمبر 2018 - 10:19 ص

سخر الكاتب الصحفي إبراهيم عيسي من قول البعض إن المصنفات منعت فيلمه "الضيف" من العرض بسبب اعتراضها عليه.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "سألني عدد من الزملاء الصحفيين هل تم منع عرض فيلم الضيف فأجبت أن هذا الفيلم لا يمكن أن تمنعه الرقابة، إلا إذا كان أي من محمد حسان أو ياسر برهامي هو مدير الرقابة علي المصنفات الفنية!".

وتدور أحداث "الضيف" حول شاب يحل ضيفًا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم.

يذكر أن الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج هادي الباجوري، ومن بطولة جميلة عوض، وخالد الصاوي وشيرين رضا، ويشارك ماجد الكدواني ومحمد ممدوح كضيوف شرف الفيلم.