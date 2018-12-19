"النقل": تنفيذ مشروعات بالطرق والقطارات والموانئ بقيمة 150 مليار جنيه

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وزارة النقل

مطار القاهرة

سكة حديد

طؤق

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن هناك مشروعات تنفذها حاليًا الوزارة كان مخططًا تنفذها عام 1999 مثل الخط الثالث المترو.

وأضاف وزير النقل، فى كلمته خلال مؤتمر الهندسة الإنشائية الذى تنظمه جامعة عين شمس، أن مشروع استكمال الدائرى الإقليمى كان مخططا له تنفيذه عام 2000 إلا أنه تم إنهاء تنفيذه وإنهاؤه العام الجاري، وهو نفس الأمر بالنسبة لطريق شبرا - بنها الجديد كان مخطط تنفيذه عام 2006.

وتابع  أن الوزارة تنفذ حاليًا مشروعات طرق وسكة حديد ومترو وموانئ بقيمة استثمارية 150 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هذه المشروعات يتم تنفيذه من خلال القطاع الخاص أو الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

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