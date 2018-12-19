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تغيير موعد رحيل 4 طائرات في مطار القاهرة لأعمال صيانة

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تأخرت عن الإقلاع 5 رحلات طيران دولية لأكثر من ساعة من مطار القاهرة، وأرجع مسئولو المطار الأسباب إلى أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وأفادت مصادر  بأن رحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول ساعة ونصف لأعمال الصيانة، ورحلة 694 ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها.

وأشار إلى أن رحلة الخطوط البريطانية 154 المتجهة إلى لندن تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.

وأوضح المصدر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران شهدت انتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقًا لجدول التشغيل المقرر لها.

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