عرفات: لولا هذا الأمر ما انهارت شبكة الطرق بمصر

19 ديسمبر 2018 - 10:40 ص

كشف الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن أن الطريقة التي اتبعتها الدولة في دعم السولار على مدار 35 سنة أدت إلى تدمير شبكة الطرق من خلال تركيز حركة النقل على الطرق طوال السنوات الماضية.

وأضاف عرفات، خلال كلمته بمؤتمر الهندسية الإنشائية، أن الوزارة تنفذ حاليًا خطة لإنشاء خطوط سكة حديد جديدة لخدمة نقل البضائع وزيادة المنقول من البضائع عبر السكة الحديد مثل خط الروبيكى – التبين، مشيرًا إلى أن الوزارة نقلت الشهر الماضي 1800 حاوية عبر السكة الحديد مقارنة بصفر حاويات نقلت بالسكة الحديد خلال 2017، مشيرًا إلى أن الوزارة تخطط لنقل 20 ألف حاوية شهريًا.