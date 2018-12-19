رسلان: "اللى معندوش عربية عنده سكة حديد"

19 ديسمبر 2018 - 10:49 ص

أكد أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، أنه سيقوم بجولات ميدانية لاستطلاع آراء المواطنين، والتواصل معهم لمعرفة اقتراحاتهم للتطوير، لافتًا إلى أنهم يسعون للمشاركة مع القطاع الخاص في عمليات الصيانة.

وأضاف "رسلان"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، السكك الحديدية ملك للمواطن، ويجب أن يحافظ عليها، مؤكدًا أن المواطن سيشعر بتحسن في السكك الحديدية اعتبارًا من أول 2020.

وتابع رئيس هيئة السكك الحديدية: "اللي معندوش عربية عنده سكة حديد ملكه"، منوهًا بأن السكك الحديدية لم تمتد لها يد التطوير منذ 40 عامًا.