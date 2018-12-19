» "بيتزا هت" تسخر من "مورينيو": "استقبلنا طلب توظيف منه"

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عبد الفتاح السيسي

نشرت سلسلة مطاعم "بيتزا هت"، تغريدة تسخر من رحيل مدرب نادي مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو.

وقالت في تغريدة على الصفحة الرسمية لسلسلة المطاعم على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، حيث قالت: "مرحبا مانشستر يونايتد، وصلتنا سيرة ذاتية من السيد جي مورينيو، تقدم بطلب لوظيفة طاه بيتزا، الرجاء إرسال مرجع، شكرًا".

وكان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أعلن، بالأمس، رحيل مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو عن صفوفه، موجهًا الشكر له على الفترة التي تولى فيها تدريب النادي.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أعلن الفريق الإنجليزي مغادرة مورينيو لصفوف النادي، مضيفًا: "نود أن نشكره على عمله خلال فترة وجوده في مانشستر يونايتد".

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