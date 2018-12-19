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تجاوز 200 مليون..

عدد مستخدمى لعبة PUBG يصل لرقم قياسى

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لعبة PUBG
لعبة PUBG

وكالات- الدويني فولي

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قتال

مليون

مستخدمين

لعبة pubg

كشفت الشركة المطورة للعبة "PUBG" الشهيرة عن أن عدد مستخدمي اللعبة حول العالم على الأجهزة المحمولة تجاوز 200 مليون مستخدم.

وبحسب سكاى نيوز، لا تتضمن هذه الأعداد المستخدمين في الصين، كما أنها لا تشمل أيضًا أكثر من 50 مليون نسخة مدفوعة من اللعبة على جهازي الألعاب "بلاي ستيشن 4" و"إكس بوكس ون" وأيضًا أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

يذكر أن منافستها الأقرب لعبة فورتنايت "Fortnite "، وصلت إلى رقم الـ 200 مليون لاعب في شهر نوفمبر الماضي، وفقا لبلومبرج، بينما تتمتع ببجي حاليا بـ 30 مليون مستخدم نشط يوميًا.

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