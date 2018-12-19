قناة السويس تحقق رقما قياسيا جديدا بعبور الحاويات.. تعرف عليه

19 ديسمبر 2018 - 11:28 ص

كشف تقرير رسمي صادر من هيئة قناة السويس عن تحقيقها اليوم رقمًا قياسيًا جديدًا في عبور السفن حيث عبرت 60 سفينة، بحمولة 4.3 مليون طن سفن حاويات.

وشهدت قافلة الشمال وفقًا للتقرير الصادر من الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، عبور 25 سفينة بحمولة مليون و900 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC ZADE ، بحمولة 198 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 35 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة 2 مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الدانمركية MUNICH MAERSK ، بحمولة 221 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجه إلى هولندا.