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شاهد.. أغنية يا حضرة العمدة في اليابان

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ياحضرة العمدة
ياحضرة العمدة

متابعات- أمينة عبد العال

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تداول رواد موقع التدوينات المصغر" تويتر" مقطع فيديو لأغنية "يا حضرة العمدة" لمجموعة من اليابانيين يقومون بغنائها باللغة العربية.

وتعتبر اللهجة العامية المصرية، إحدى اللهجات العربية سهولة فى النطق على الألسنة، لما تمتاز به من سهولة وبساطة.

وكان الفن المصرى، بأنواعه المختلفة، لا سيما الأغانى والأفلام والمسرح والدراما، من الوسائط التي نقلت اللهجة العامية لكثير من الدول والبلدان.

هذا ما سوف تراه بعينك، عندما تشاهد فرقة يابانية، يبدو أنها على درجة كبيرة من الهواية، وليست فرقة احترافية، تغنى أغنية كلاسيكية قديمة "يا حضرة العمدة".

الأغنية تعد من كلاسيكيات تعود إلى مطربة مصرية تعرف باسم "إلهام بديع"، وقد شارك حساب اليابان بالعربى الأغنية، وعلق بقوله "لا لا لا.. اليوم العالمي للغة العربية".

يذكر أن العالم احتفل بالأمس باليوم العالمى للغة العربية، والذى شهد إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية، ولغات العمل فى الأمم المتحدة، وذلك بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، وصدر قرار الجمعية العامة رقم 3190 خلال الدورة 18 فى ديسمبر 1973 يوصي بجعل اللغة العربية لغة رسمية للجمعية العامة وهيئاتها، مع باقى اللغات الرسمية المعتمدة من المنظمة وهى اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة وهى: الروسية والصينية والإسبانية والإنجليزية والفرنسية والعربية.

شاهد الفيديو..

https://twitter.com/nippon_ar/status/1075232856916471808

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