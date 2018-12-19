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داعش يقتل 700 سجين شرقي سوريا

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داعش
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وكالات- الدويني فولي

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن تنظيم داعش الإرهابي قتل نحو 700 سجين لديه في غضون شهرين تقريبا بشرق سوريا.

وأضاف المرصد، ومقره بريطانيا، أن السجناء كانوا بين 1350 فردا بين مدنيين ومقاتلين يحتجزهم داعش في منطقة قرب الحدود العراقية.

ويسيطر المتشددون على قطاع صغير من الأراضي شرقي نهر الفرات في سوريا حول بلدة هجين التي دخلتها القوات المدعومة من الولايات المتحدة الشهر الحالي.

واشتبكت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية مع التنظيم المتطرف هناك لشهور بدعم جوي أميركي ومساعدة قوات خاصة.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني لرويترز الأسبوع الماضي إن ما زال هناك خمسة آلاف على الأقل من مقاتلي تنظيم داعش في الجيب وبينهم كثير من الأجانب الذين يبدو أنهم مستعدون للقتال حتى الموت.

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