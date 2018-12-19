3 ملفات يتناولها اجتماع وزير الرى والموارد المائية الأخير

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وكالات- حنان حمدتو

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وزارة الري

محمد عبد العاطي

محافظة البحرة

تناول لقاء جمع بين الدكتور محمد عبد العاطي وزير الوارد المائية والري والدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لحسم مشاكل الري والصرف بواحة سيوة.

واستعرض عبد العاطي بالأمس مع الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري مناقشة سبل التقدم في الإعداد لأسبوع القاهرة الثاني للمياه 2019, ومشروع استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الري بمحافظة البحيرة.

وعقد الوزير اجتماعًا أيضًا مع المهندس أسامة خليل رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة, وذلك لاستعراض خطة العمل بالإدارة المركزية خلال الفترة المقبلة.

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