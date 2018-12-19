"التعليم" تضع خطة لتوزيع مراجعات المناهج قبل اختبارات نصف العام

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وكالات- حنان حمدتو

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طالب الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام من  مديرى المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بتخصيص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج الدراسية للمراجعة وفقًا لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2018/2019

وناشد حجازي مديرى المديريات للانتهاء من إعداد خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية بالتنسيق مع مدير الأمن بالمحافظة؛ لتعبئة كل الموارد بالمحافظة بهدف تهيئة المناخ المناسب لتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .

وقال أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ذلك بمناسبة استعداد المديريات التعليمية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2018/2019؛ لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وفي ضوء ما يتطلبه ذلك من تنسيق وتضافر للجهود من كافة أطراف العملية التعليمية بهدف توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب خلال فترة عقد الامتحانات.

ووجه بإعداد أسئلة الامتحانات وفق مواصفات الورقة الامتحانية، وكذا أن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها فعليًا والابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية، أو القضايا الحزبية والخلافية، والالتزام بإعداد جداول الامتحانات وإعلانها مبكرًا في المدارس بأماكن واضحة للطلاب وأولياء الأمور، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتهيئة المناخ المناسب الذي يضمن أداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء؛ بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

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