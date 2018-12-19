"المحافظين" يستنكر واقعة الاعتداء على الصحفيين بنقابة الصيادلة

19 ديسمبر 2018 - 12:04 م

استنكر حزب المحافظين واقعة الاعتداء على عدد من الصحفيين واحتجازهم داخل مقر نقابة الصيادلة وإحداث إصابات بهم.

وقالت رشا عمار، المتحدث الإعلامي للحزب، إن ما حدث مع الصحفيين أمس جريمة ويجب معاقبة جميع المسئولين عنها والمتورطين فيها سواء على حد سواء من اعتدى ومن حرض بشكل قانوني وحاسم.

وشددت المتحدث الإعلامي لحزب المحافظين علي ضرورة ألا تمر واقعة الاعتداء علي الصحفيين مرور الكرام، خاصة وأنها تكررت عدة مرات خلال الفترة الماضية، وطالبت بضرورة اتخاذ موقف حاسم من جانب نقابة الصحفيين والجهات المختصة لوضع حدود لتعامل كافة المؤسسات مع الصحفيين وضمان سلامتهم أثناء تأدية عملهم وعدم توجيه أي نوع من الإهانة .

وأكدت "عمار"، أن رئيس حزب المحافظين المهندس أكمل قرطام وأعضاء المجلس الرئاسي للحزب أكدوا تضامنهم الكامل مع الزملاء الصحفيين المعتدي عليهم.

وتابعت، أن قانون الصحافة يكفل للصحفيين الحق في الحصول علي المعلومات من مصدرها وحضور كافة الفاعليات والمؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة دون أن يعرضه ذلك لأي خطر، لذلك فإن ما حدث في نقابة الصيادلة أمس انتهاك صارخ لسيادة القانون، وإهانة لم توجه للصحفيين فقط، ومسؤول عنها بشكل أساسي نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد، ولابد



