بدء محاكمة بديع وآخرين فى أحداث قسم العرب

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قضايا وحوادث

محمد بديع
محمد بديع

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قضايا ضد بديع

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة  المستشار سامى عبد الرحيم، جلسة إعادة محاكمة محمد بديع وآخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف والقتل التي وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة و الخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص و تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشات الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم و سلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن و السلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.

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