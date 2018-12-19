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برلماني: يطالب الحكومة بالاستجابة للمزارعين ورفع طن القصب لـ1000 جنيه

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برلماني
النائب خالد صالح أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج

أمينة عبد العال

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طالب النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، حكومة المهندس مصطفى مدبولي بالاستجابة للمزارعين ورفع طن القصب لـ1000 جنيه، مشيرًا إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج على الفلاح تتطلب من الحكومة الاستجابة لمطالب الفلاحين لتحقيق هامش ربح مناسب لمجهودهم طوال العام.

وقال أبو زهاد في تصريحات صحفية له، إن المزارع في  محصول القصب يهتم  بالأرض الزراعية طوال الـ12 شهرًا ويتحمل تكاليف الإنتاج وحده من عمالة ومستلزمات إنتاج وقطع غيار من بداية زراعة المحصول وحتى كسر محصول القصب وتوريده لشركات قصب السكر، مشيرًا إلى أنه بعد مجهود العام لا يرى المزارع فائدة حقيقية من محصول قصب السكر.

وطالب "أبو زهاد" وزراء المالية والتموين والزراعة الاهتمام بالمزارعين وتحسين أوضاعهم  ورفع سعر طن قصب السكر، مشيرًا إلى أن زياد سعر قصب السكر سيعوض الفلاح بشكل كبير عن مجهوده في الزراعة طوال العام.

وأشار إلى أن المحصول أصبح حاليا غير كافٍ لسد مصروفاته حيث يكلف الفدان  ما يجاوز 30 ألف جنيه ومتوسط إنتاجه 40 طن وفي حالة توزيع الزيادة على العام بالكامل سنجد أن العائد على الفلاح أقل من 1000 جينه في الشهر وهي لا تكفى للصرف على أسرته.


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