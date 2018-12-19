ترجمة عربية لكتاب "محو الأمية المعلوماتية فى المدارس"

19 ديسمبر 2018 - 12:28 م

أصدرت مجموعة النيل العربية الطبعة العربية لكتاب"محو الأمية المعلوماتية" للكاتبة نانسى فراى المترجم عن دار النشر الألمانية «verlag ».

ويستعرض الكتاب كيفية استخدام التكنولوجيا لأغراض التواصل والتعاون بطرق جديدة ومختلفة، وإن برنامج محو الأمية المعلوماتية فى نسخته الثانية يجمع بين طرق محو الأمية التقليدية والطرق التكنولوجية المستحدثة الأخرى، ويقدم أمثلة عديدة على ما تقوم به الفصول الدراسية من أنشطة ومهام ومشروعات تعاونية تتطلب استخدام التكنولوجيا، وبالإضافة لذكر أسماء مواقع إلكترونية مفيدة تمثِّل مصادر مهمة للمعلومات.

ويقدم المؤلفون، للقارئ خبراتهم العميقة في العمل بالمدارس الثانوية باستخدام برنامج «محو الأمية المعلوماتية 2» وقد بدأوا بتقديم نموذج تعليمي عام يتسم بالفعالية، وبخاصة في دعم مثل هذا النمط من التعليم وبعد ذلك، شرعوا في عرض طرق التدريس الخاصة بمهارات النسخة الثانية من البرنامج، التي تتعلق باكتساب المعلومات وإنتاجها وإشراك الآخرين فيها.

وتتضمن هذه المهارات استخدام محركات البحث بكفاءة، وتقييم المعلومات التي يجدونها على المواقع الإلكترونية المختلفة، وتجنُّب الاقتباس، والتواصل مع قاعدة عريضة من الجماهير، والعمل بروح الفريق، وإنتاج مخرجات متعددة الوسائل