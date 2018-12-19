شعراوى: تخصيص 150 مليون جنيه لأعمال ترميمية بمركز طبى بالفيوم

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وكالات- حنان حمدتو

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أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عن التنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير 150 مليون جنيه لاستكمال الصرف الصحي اللازم لتشغيل مستشفى يوسف الصديق المركزي مع استكمال التشطيبات والتجهيزات اللازمة التي تتكون من 4 أدوار وتضم عيادات وغرفة عمليات وعهد للتمريض وأقسام داخلية بطاقة 120 سريرا.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير للمستشفى  اليوم  الأربعاء، وهى أحد المشروعات المتعثرة بمحافظة الفيوم والتي انتهى العمل بها منذ 2008.

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