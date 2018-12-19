"الإدارية" تضبط عددًا من المسئولين بتهمة الرشوة

19 ديسمبر 2018 - 12:42 م

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط عدد من المسئولين بحى العمرانية وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لتورطهم فى وقائع طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالى 200 ألف جنيه من أحد المقاولين مقابل التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات العقارات التى يقوم المقاول ببنائها وإنهاء إجراءات توصيل التيار الكهربائى لها بالمخالفة، وبالعرض على نيابة العمرانية قررت حبس جميع المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.