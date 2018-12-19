الداخلية: نزلاء سجوننا أقل من أمريكا ولدينا بط وحمام

19 ديسمبر 2018 - 12:59 م

أكد اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية، أن عملية تأهيل السجناء تسير في وضعها الصحيح، موضحًا أن قطاع السجون جزء من كل وأن كل أجهزة الدولة تعمل على قدم وساق لتكون مصر في أفضل صورها ونحن نسير على نفس الدرب.

وذكر "الغمرى"، فى كلمه له بمركز بحوث الشرطة، أنه يوجد فى السجون "بط وحمام ونعام" ونصدر الفائض لمعارضنا لبيعها، وأن وزارة التضامن صرفت 102 مليون جنيه معاشات لأسر السجناء خلال 2018.

وطمأن اللواء زكريا الغمري الجميع، أن سجون مصر لا يوجد بها سجناء كثيرون وأن عدد النزلاء أقل بكثير من عدد السجناء في سجون تركيا وإسرائيل وأمريكا.

وأوضح الغمري أن السجون بها مستشفيات وخدمات صحية عالية المستوى داخل السجون وتقدم له خدمة فورية حال شكوته من أي مرض فضلاً عن عرضه على أكبر الأطباء حال احتياجها ذلك.

وأقامت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "الدور المجتمعي" وذلك بمركز بحوث الشرطة داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.