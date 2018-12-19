روسيا تحذر من انتقال الإرهابيين من سوريا والعراق لأفريقيا

19 ديسمبر 2018 - 01:08 م

أكد ألكسندر فينيديكتوف، مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي، أن جزءًا من مسلحي سوريا والعراق انتقلوا، بعد هزيمتهم هناك، إلى مناطق في أفريقيا.

وقال المسئول في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" نشرت اليوم الأربعاء: "الدول الإفريقية تواجه تحديا خطيرا من قبل الإرهاب. فبعد الهزيمة التي لحقت بالمسلحين في سوريا والعراق، رُصد نزوح بعضهم إلى منطقة الساحل الإفريقي فجنوبا".

وأضاف فينيديكتوف أنه "نتيجة لذلك، شهدت أراضي واسعة هناك نشوء جيوب إرهابية تحت رايات "داعش" و"?القاعدة?" وتنظيم "?بوكو حرام" الذي أعلن ولاءه لـ"داعش".