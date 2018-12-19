شكرى يتجه لبروكسل للمشاركة فى اجتماع الاتحاد الأوروبى

19 ديسمبر 2018 - 01:26 م

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية يغادر العاصمة النمساوية فيينا اليوم متجهاً إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يترأس وفد مصر في الاجتماع الثامن لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده يوم الخميس 20 ديسمبر، ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها عملية السلام في الشرق الأوسط، سوريا، ليبيا، مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.

وأوضح حافظ أنه من المقرر أن يرأس الجانب الأوروبي في اجتماع مجلس المشاركة فيدريكا موجيريني نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، مضيفًا أن الاجتماع يستهدف مواصلة الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز واستكشاف أوجه تعاون جديدة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلاً عن تقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية. ويأتي ذلك على ضوء أولويات المشاركة للفترة 2017-2020 التي تم اعتمادها في الدورة السابعة لمجلس المشاركة التي عُقدت في بروكسل في يوليو 2017، والتي تحدّد مجالات وأولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.