  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:18 م
بحث متقدم
ارشيف

وزير الدفاع يتابع تدريبات الطلاب الجدد بالكليات العسكرية

عامر حسين يعلن ملعب طنطا والشرقية أمام القطبين بالدوري

«المسابقات» تشترط موافقة الأمن لتأجيل مباراة الإسماعيلي

التحقيق مع مصابي الإيدز فى السجون المصرية

الداخلية: نزلاء سجوننا أقل من أمريكا ولدينا بط وحمام

صلاح

"إيه اللى جاب مارينا لمَكَّة"

صورة الخبر

«طفل للتبني» يثير الجدل فى مصر

ارشيف

رسميًا.. «سولسكاير» مدربا مؤقتا لمانشستر يونايتد

الداخلية

رواتب بعض المسجونين تصل لـ6 آلاف جنيه

البرادعي

البرادعى يوجه رسالة محرجة للعلمانيين والإسلاميين

تفاصيل اختفاء مليارات من أموال القذافي المجمدة

ظهور نجل القذافي في سجون زامبيا

السيسي

"السيسى" يلتقى بـ 10 شركات نمساوية لبحث الاستثمار بمصر

"التعليم" تنفى تحميل طلاب الابتدائية والإعدادية تكلفة أوراق الامتحانات

آخر الأخبار

شوقى
شوقى

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

طلاب الثانوية يتظاهرون مجددا بشوارع باريس

#

"التعليم" تصدر جدول امتحانات الابتدائية والإعدادية

#

الداخلية تكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء شهداء الشرطة

#

حذف المناهج من الصف الثانى حتى السادس الابتدائى وصل إلى 20%

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن قيام وزارة التربية والتعليم بتحميل طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية تكلفة أوراق الإجابة لامتحانات منتصف العام الدراسى الأول.

وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتحميل الطلاب تكلفة أوراق الإجابات بأى مرحلة من المراحل التعليمية، وأن الوزارة ملتزمة بتوفير أوراق الإجابة للطلاب بشكل مجانى باعتبار أن ذلك دور أصيل وأساسى من أدوارها تجاه أبنائها الطلاب، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب الطلاب وأولياء الأمور قبيل بدء موسم الامتحانات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» سميرة عبد العزيز تكشف سرا خطيرا عن فاتن حمامة لأول مرة
» "عجل" يوقف حركة القطارات فى الصعيد
» «2019».. عام الإضرابات الاقتصادية في المنطقة
» تأجيل محاكمة بديع وآخرين فى "اقتحام قسم العرب"
» شاهد.. رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر
» شاهد.. أغنية يا حضرة العمدة في اليابان
» داعش يقتل 700 سجين شرقي سوريا
» بسبب ضعف مستواها الدراسي.. طالبة تتناول سم فئران
» "بيتزا هت" تسخر من "مورينيو": "استقبلنا طلب توظيف منه"
» تفاصيل جديدة عن ذبح واغتصاب سائحتين
» 20 لاعبًا بقائمة "سيد البلد" استعدادًا لـ "المقاولون"

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • مغرب

    05:00 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون