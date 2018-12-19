  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:18 م
بحث متقدم
ارشيف

وزير الدفاع يتابع تدريبات الطلاب الجدد بالكليات العسكرية

عامر حسين يعلن ملعب طنطا والشرقية أمام القطبين بالدوري

«المسابقات» تشترط موافقة الأمن لتأجيل مباراة الإسماعيلي

التحقيق مع مصابي الإيدز فى السجون المصرية

الداخلية: نزلاء سجوننا أقل من أمريكا ولدينا بط وحمام

صلاح

"إيه اللى جاب مارينا لمَكَّة"

صورة الخبر

«طفل للتبني» يثير الجدل فى مصر

ارشيف

رسميًا.. «سولسكاير» مدربا مؤقتا لمانشستر يونايتد

الداخلية

رواتب بعض المسجونين تصل لـ6 آلاف جنيه

البرادعي

البرادعى يوجه رسالة محرجة للعلمانيين والإسلاميين

تفاصيل اختفاء مليارات من أموال القذافي المجمدة

ظهور نجل القذافي في سجون زامبيا

السيسي

"السيسى" يلتقى بـ 10 شركات نمساوية لبحث الاستثمار بمصر

نائب الوفد يطالب بسرعة التدخل لوقف نزيف خسائر السكة الحديد

آخر الأخبار

النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن حزب الوفد
النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن حزب الوفد

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الأسبوع المقبل.. «أبو شقة» يجتمع بأعضاء الوفد فى بورسعيد

#

إصابة سائق في حادث تصادم قطار بسيارة نقل

#

قطار ينهي حياة سائق سيارة نقل

#

رئيس"السكة الحديد" يكشف موعد رفع أسعار التذاكر

قال النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن ما تتعرض له بعض القطاعات العامة للدولة من خسائر تقدر بالمليارات تحتاج إلى وقفة جاده للتعامل معها والعمل علي وقف نزيف الخسائر والحفاظ علي المال العام.

وأشار «بدير» في بيان له، إلى أن تصريحات وزير النقل الدكتور هشام عرفات الأخيرة، التى كشف خلالها قيمة الخسائر التى تتعرض لها هيئة السكك الحديديه في بند السولار فقط والتي قدرت بمليون ونصف المليون جنيه يومياً، يؤكد أننا أمام كارثة بكل المقاييس، متسائلاً كم تبلغ خسائر الهيئة في باقي القطاعات؟ وما هى الخطوات التي تتخذها الوزارة للتصدى لذلك؟

وشدد النائب البرلماني، على ضرورة التحرك الفورى لكافة مؤسسات الدولة وعلى رأسهم مجلس النواب، لإيجاد حلول عاجله لهذا المرفق الهام ولوقف نزيف الخسائر التى يتعرض لها والعمل على تطويره بما يحقق العائد الأكبر والاستفادة المثلى من تشغيله.

وتساءل عضو البرلمان، الي متي ستظل الحكومة تتعامل مع المواطنين علي أنهم مواطنين من الدرجة الثالثة؟ مطالبًا بضرورة وضع خطة عاجلة لتحسين المرفق حتي يشعر المواطنين بإهتمام الدولة للعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» سميرة عبد العزيز تكشف سرا خطيرا عن فاتن حمامة لأول مرة
» "عجل" يوقف حركة القطارات فى الصعيد
» «2019».. عام الإضرابات الاقتصادية في المنطقة
» تأجيل محاكمة بديع وآخرين فى "اقتحام قسم العرب"
» شاهد.. رونالدو يعرض منزله للبيع في مانشستر
» شاهد.. أغنية يا حضرة العمدة في اليابان
» داعش يقتل 700 سجين شرقي سوريا
» بسبب ضعف مستواها الدراسي.. طالبة تتناول سم فئران
» "بيتزا هت" تسخر من "مورينيو": "استقبلنا طلب توظيف منه"
» تفاصيل جديدة عن ذبح واغتصاب سائحتين
» 20 لاعبًا بقائمة "سيد البلد" استعدادًا لـ "المقاولون"

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • مغرب

    05:00 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق
محرر المصريون