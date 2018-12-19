» معلم يقتل طالبًا وشقيقه فى سوهاج

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لفظ طالب وشقيقه أنفاسهما الأخيرة طعنًا على يد معلم بقرية سلامون دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج بسبب خلافات الجوار، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم ونقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طما المركزى.

وردت معلومات للواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج يفيد بقيام معلم تابع لإدارة طما التعليمية بعطن طالب وشقيقه مما نتج عنه مفارقتهما الحياة.

وتمكن الرائد أحمد عبدالرؤوف رئيس مباحث مركز شرطة طما والرائد محمد عبدالسلام معاون المباحث من ضبط "محمد . ع . إ" 44 سنة مدرس لغة عربية بمدرسة الحما الإعدادية، وذلك عقب قتله "محمود . ج . ع . م" 17 سنة طالب بالثانوية التجارية و"محمد . ج . ع . م" 19 سنة شقيقه حاصل على دبلوم باستخدام سلاح أبيض "سكين"، مما نتج عنه وفاتهما في الحال بقرية سلامون دائرة مركز طما شمال سوهاج.

وذكرت التحريات أن خلافا اندلع بين الطرفين، تسبب فى المشاجرة وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة بإرشاد المتهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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