قرار من النيابة بشأن الاعتداء على الصحفيين

19 ديسمبر 2018 - 04:31 م

قررت نيابة قصر النيل، اليوم الأربعاء، حبس فرد أمن نقابة الصيادلة، لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات بتهمة الاعتداء بالضرب على الزملاء الصحفيين والتسبب في إصابتهم بجروح وكدمات، ومن المقرر عرض المتهم على النيابة اليوم الخميس لتجديد حبسه على ذمة التحقيقات.

وكان أمن النقابة وعدد من العاملين بها اعتدوا، الاثنين الماضي، على عدد من الزملاء الصحفيين أثناء تأديتهم عملهم وتغطية فاعليات تقديم بعض المرشحين على منصب النقيب لأوراق ترشحهم.

وتقدمت الصحف التابع لها الزملاء، وعدد من المحامين ببلاغات ضد النقيب الحالى وأفراد الأمن بالاعتداء بالضرب على الصحفيين. واستمعت النيابة لأقوال المصابين والمتهمين وشاهدت كاميرات المراقبة التي أدانت موظف النقابة.