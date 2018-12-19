"الداخلية": ربط بيانات المواطنين بـ«الرقم القومي»

19 ديسمبر 2018 - 04:36 م

قال اللواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، إن «القطاع يسعى لربط جميع بيانات المواطن ببطاقات الرقم القومي في إطار خطة الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمى بمعنى أن يكون لكل مواطن رقم قومى مربوط بكل الأوراق الخاصة به تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى».

وأكد «الأعصر»، خلال ندوة وزارة الداخلية «مبادرات- إنجازات» اليوم، الأربعاء، أنه مع بدء العملية الشاملة «سيناء 2018» تم فتح جميع منافذ استخراج مصدرات الأحوال المدنية مجانا لمواطني شمال سيناء، والتي كانت مغلقة في وقت سابق، مشيرًا إلى أن الوزارة استحدثت القوافل الخدمية المتنقلة لاستخراج الوثائق، حيث يوجد في كل مديرية أمن 3 عربيات، و12 سيارة مجهزة بالقطاع لاستخراج كافة الأوراق الثبوتية الخاصة بالقطاع، موضحًا أن القطاع يسهل الإجراءات من خلال افتتاح قسم الترجمة المعتمدة، بخلاف إيفاد 81 مأمورية خارج البلاد لاستخراج كافة الوثائق.

وأضاف مساعد الوزير أن إجمالي المصريين الحاصلين على بطاقات الرقم القومى بلغ 71 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن الإدارة تقدم كافة التسهيلات للمواطنين ومن ضمن المبادرات التي قام بها القطاع توجيه مأموريات لإصدار بطاقات الرقم القومى لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وللمرضى بالمستشفيات، بالإضافة إلى توجيه قوافل خدمية للقرى والمحافظات.



