"ترامب" يمهد للانسحاب من سوريا: انتهت مهمتنا

19 ديسمبر 2018 - 05:31 م

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مهمة قواته في سوريا قد انتهت، مشيرًا إلى أن الحرب ضد المجموعة الإرهابية كانت الهدف الوحيد من بقاء القوات الأمريكية.

وقال "ترامب"، في تغريدة له على "تويتر"، وسط تقارير تشير إلى قرب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، "لقد هزمنا داعش في سوريا وهو ما يعد السبب الوحيد لتواجد القوات الأمريكية في سوريا خلال فترة رئاستي".

ومن جانبه صرح مسؤول أمريكي في وقت سابق من اليوم الأربعاء بأن واشنطن تبحث سحب قواتها بالكامل من سوريا، بالتزامن مع قرب نهاية حملتها لاستعادة المناطق التي سيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي.

يذكر أن ترامب، قد أعلن، في سبتمبر الماضي، أن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا قريبا بشأن وجود قواتها في سوريا، بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.



