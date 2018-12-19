  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:06 م
بحث متقدم
ريال مدريد وكاشيما

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وكاشيما

وزيرة الصحة

استنفار في مصر بعد ظهور فيروس«كورونا» بالسعودية

شوايات فراخ

فراخ المطاعم المتردية والنطيحة.. من يحمى بطون المصريين؟

القوات الأمريكية

انسحاب "كامل وسريع" للقوات الأمريكية في سوريا

الرئيس السيسي

أول تعليق من«التنمية المحلية» على إحراج محافظ القاهرة

العراق (أرشيفية)

طلب عاجل من العراق للسعودية بشأن صدام حسين

مبارك

تفاصيل تنشر لأول مرة عن كواليس تنحي «مبارك»

أبومازن

فلسطين لـ إسرائيل: سنرد بالمثل

نقابة الصحفيين

قرار من النيابة بشأن الاعتداء على الصحفيين

غادة والي

للمتقدمات للأم المثالية: لا يجب أن يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة

نتنياهو: لولا السلاح لذبحنا العرب

عرب وعالم

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو

وكالات

أخبار متعلقة
#

وزيرة الثقافة تتسلم جائزة تكريم المهرجان العربي للإعلام السياحي

#

استقالة "ليبرمان" تهدد مستقبل نيتناهو

#

«المقاصة» يستضيف «سيد البلد» على استاد المقاولون

#

«نتنياهو»: علاقاتنا مع جيراننا العرب تتحسن بشكل دراماتيكي

العرب

السلاح

نتنياهو

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القوة الاقتصادية لا تكفي للحماية في هذه المنطقة العربية، مشيرًا إلى أنه من لا يعتمد على قوته العسكرية في هذه المنطقة فسيتم ذبحه.

وقال "نتنياهو"، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "جلوبس" الاقتصادي في القدس، اليوم الأربعاء، "هنالك قاعدة بسيطة تنص على أن الضعيف لن ينجو والقوي سينجو، مع القوي تكثر التحالفات ومع القوي يصنعون السلام، فبدون القوة العسكرية سيذبحونك، باقتصاد أو بدون اقتصاد، سيدمرون دولتنا بصواريخهم وسيحتلون أرضنا وبالتالي فنحن بحاجة إلى صواريخ اعتراضية، إف 35، غواصات والمزيد والمزيد، وهذا يكلف الكثير من المال ولذلك فنحن بحاجة لاقتصاد قوي".

وفيما يتعلق بالتطبيع مع الدول العربية، قال نتنياهو إنه لا يشترط "التقدم في المسيرة السلمية قبل التطبيع مع العرب".

وفيما يتعلق بعملية السلام، أوضح نتنياهو: "لست مستعدا لاشتراط السلام مع العرب بموافقة فلسطينية، نحن نريد السلام ونبحث عن السلام معهم ولكننا لا ننتظر، والأخبار السارة تفيد بأن العرب لا ينتظرون أيضا، هذه هي عملية من التطبيع وهي تتوسع باستمرار"، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تجاورا مع عدد من الدول العربية والإسلامية.

وجدد نتنياهو التأكيد على مواجهة ومكافحة الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران، والعمل بعمليات وخطوات على الصعيد الدبلوماسي أيضا، مشيدا بتبني الإدارة الأمريكية الحالية، العقوبات ضد إيران.

وقال: "نحن نضرب إيران في سوريا والولايات المتحدة تضرب إيران اقتصاديا، نعمل على تحجيم هذا الطرف الذي يتحمل المسؤولية عن جميع المشاكل الأمنية تقريبا التي تواجهها دولة إسرائيل، ونحارب أذرع إيران وذراعها الذي يسمى حزب الله، نكتشف أنفاقه، وبشكل ممنهج نجرده من جميع الأنفاق مثلما فعلنا مع حماس في الجنوب من خلال وسائل مختلفة".

وأضاف: "نجرد حزب الله من صواريخه الدقيقة بوسائل مختلفة، حيث خطط حزب الله لامتلاك آلاف الصواريخ الدقيقة، بينما على الأرض، وفق أحسن تقدير، لديه العشرات منها فقط، كشفنا في أوروبا النقاب على عدة عمليات إرهابية كانت إيران على وشك تنفيذها وأحبطنا 40 عملية إرهابية كبيرة في جميع القارات".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الآثار" تبحث عن بقايا مدينة صناعية بـ"الدير الأبيض"
» "المهدي" يعود إلى السودان وسط أنباء عن عفو رئاسي
» الكويت: مباحثات مستمرة مع السعودية لحل أزمة الخليج
» الانتهاء من مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة
» ترامب ينسحب من سوريا بعد مكالمة أردوغان
» «السيسي» يصل القاهرة عائدًا من النمسا
» ضابط "الرقابة الإدارية": حصلنا على إذن النيابة لتسجيل مكالمات المتهمين
» غدا الحكم على 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال السيسي
» تأجيل محاكمة «بديع» و70 إخوانيًا في أحداث عنف
» نتنياهو: لولا السلاح لذبحنا العرب
» صور.. صفقة الأهلي الجديدة تشارك في التدريبات

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
شوايات فراخ
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق