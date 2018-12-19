» نتنياهو: لولا السلاح لذبحنا العرب

19 ديسمبر 2018 - 05:39 م

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن القوة الاقتصادية لا تكفي للحماية في هذه المنطقة العربية، مشيرًا إلى أنه من لا يعتمد على قوته العسكرية في هذه المنطقة فسيتم ذبحه.

وقال "نتنياهو"، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "جلوبس" الاقتصادي في القدس، اليوم الأربعاء، "هنالك قاعدة بسيطة تنص على أن الضعيف لن ينجو والقوي سينجو، مع القوي تكثر التحالفات ومع القوي يصنعون السلام، فبدون القوة العسكرية سيذبحونك، باقتصاد أو بدون اقتصاد، سيدمرون دولتنا بصواريخهم وسيحتلون أرضنا وبالتالي فنحن بحاجة إلى صواريخ اعتراضية، إف 35، غواصات والمزيد والمزيد، وهذا يكلف الكثير من المال ولذلك فنحن بحاجة لاقتصاد قوي".

وفيما يتعلق بالتطبيع مع الدول العربية، قال نتنياهو إنه لا يشترط "التقدم في المسيرة السلمية قبل التطبيع مع العرب".

وفيما يتعلق بعملية السلام، أوضح نتنياهو: "لست مستعدا لاشتراط السلام مع العرب بموافقة فلسطينية، نحن نريد السلام ونبحث عن السلام معهم ولكننا لا ننتظر، والأخبار السارة تفيد بأن العرب لا ينتظرون أيضا، هذه هي عملية من التطبيع وهي تتوسع باستمرار"، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تجاورا مع عدد من الدول العربية والإسلامية.

وجدد نتنياهو التأكيد على مواجهة ومكافحة الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران، والعمل بعمليات وخطوات على الصعيد الدبلوماسي أيضا، مشيدا بتبني الإدارة الأمريكية الحالية، العقوبات ضد إيران.

وقال: "نحن نضرب إيران في سوريا والولايات المتحدة تضرب إيران اقتصاديا، نعمل على تحجيم هذا الطرف الذي يتحمل المسؤولية عن جميع المشاكل الأمنية تقريبا التي تواجهها دولة إسرائيل، ونحارب أذرع إيران وذراعها الذي يسمى حزب الله، نكتشف أنفاقه، وبشكل ممنهج نجرده من جميع الأنفاق مثلما فعلنا مع حماس في الجنوب من خلال وسائل مختلفة".

وأضاف: "نجرد حزب الله من صواريخه الدقيقة بوسائل مختلفة، حيث خطط حزب الله لامتلاك آلاف الصواريخ الدقيقة، بينما على الأرض، وفق أحسن تقدير، لديه العشرات منها فقط، كشفنا في أوروبا النقاب على عدة عمليات إرهابية كانت إيران على وشك تنفيذها وأحبطنا 40 عملية إرهابية كبيرة في جميع القارات".



