مصرع طالب وموظف في حادثي سير

19 ديسمبر 2018 - 05:49 م

لقي طالب وموظف مصرعهما، الأربعاء، في حادثي سير بمركزى طما وأخميم، وذكرت التحقيقات الأولية أن الأول صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، والثانى صدمته سيارة نقل مسرعة أعلى الكوبرى العلوى على النيل.

تلقى اللواء هشام الشافعى، مدير أمن سوهاج، إخطارين بالحادثين، فانتقل العميدان عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، وطارق يحيى، رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص اصطدام القطار رقم 776 مميز «القاهرة/ سوهاج» بطالب يدعى «زياد. ع. م» 19 سنة- طالب ويقيم بقرية «التل الزوكي» بدائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما أدى لوفاته، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

وفى مركز أخميم، لقى موظف بالأوقاف يدعى «محمد. أ. ع» 57 سنة، من قرية أولاد غريب بمركز سوهاج مصرعه، عندما اصطدمت به سيارة نقل قيادة «ناصر. س. ج» 57 سنة، سائق، أثناء عبوره كوبرى سوهاج العلوى على النيل بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ورفع آثار الحادث، والتحفظ على السيارة، وتحرر بالحادثين المحضران اللازمان، وتولت النيابة العامة التحقيق.