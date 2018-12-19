وزير النقل يفتتح المؤتمر الدولي الخامس عشر للهندسة الإنشائية

19 ديسمبر 2018 - 05:56 م

صرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن المؤتمر الدولي الخامس عشر للهندسة الإنشائية والذي نظمه قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس المؤتمر يهدف إلى توفير ملتقى علمي للخبراء الأكاديميين والباحثين لاستعراض أحدث ما توصلت إليه علوم الهندسة وكذلك التحديات المستقبلية في مختلف المجالات المتعلقة بالهندسة الإنشائية والجيو تقنية.

وأضاف الوزير،أن المؤتمر سيناقش أكثر من 80بحث دولي في عدة مجالات منها استخدام البوليمرات المسلحة بالألياف الكربونية في ترميم وتدعيم المنشآت واستخدام المواد الحدثية والمبتكرة من أجل المساهمة في بناء منشآت مستدامة والتقنيات المستخدمة في تصميم الكباري وإدارة المنشآت وتحليل المخاطر .

وأشار وزير النقل إلى إن الباحثين المشاركين في المؤتمر يمثلون عدد كبير من الدول من بينها كندا والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا ومصر وسوف يقوموا باستعراض أحدث ما توصل إليه البحث العلمي على مستوى العالم في مجالات تكنولوجيا القياسات الذكية من أجل استدامة منشآت البنية التحتية، وتصميم أساسات محطات الطاقة الجديدة والمتجددة ، وطرق مبتكرة لترميم وتدعيم المنشآت والكباري المعدنية والأنفاق ، والتجهيزات التقنية للمعامل في مجال أبحان الزلازل بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد حلول عملية لمشاكل المنشآت سابقة التجهيز و أخيراً دور الهندسة في مجالات الأبحاث الطبية والرياضية.

ثم استعرض الدكتور هشام عرفات إلى أن الوزارة تنفذ مشرعات في مجال اللوجستيات والطرق والكباري والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري بتكلفة استثمارية تبلغ 150 مليار لافتا إلى الاهتمام الكبير بإنشاء المراكز اللوجستية وتحقيق النقل متعدد الوسائط والذي تتكامل فيه وسائل النقل المختلفة مشيرا الى الأثر الإيجابي الكبير للمناطق اللوجستية على حركة التجارة

والى قيام وزارة النقل والمنطقة الاقتصادية بإنشاء مراكز لوجستية مرتبطة بالموانئ البحرية بتكلفة إجمالية تبلغ 72مليار جنيه منوها إلى أهمية المخطط الشامل للموانئ المصرية والى خطة الوزارة لتنفيذ شبكة موانئ جافة بتكلفة 36مليار جنيه في عدد من المناطق (العاشر من رمضان- برج العرب -دمياط الجديدة- بني سويف....).

كما اشار وزير النقل إلى خطة الوزارة لإنشاء عدد من المحطات المتعددة الأغراض في موانئ الإسكندرية ونويبع وسفاجا والى تنفيذ وإنشاء 6 محاور كبرى على النيل والى تنفيذ مشروعات كبيرة في مجال البنية التحتية في قطاع السكك الحديدية لافتا الى خطة وزارة النقل في تطوير قطاع نقل البضائع لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية وتخفيف الأعباء على الطرق وخاصة مع نجاح السكك الحديدية في نقل الحاويات من الموانئ البحرية الى المناطق الصناعية

وحضر المؤتمر د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس،و الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس.