  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:03 م
بحث متقدم
ريال مدريد وكاشيما

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وكاشيما

وزيرة الصحة

استنفار في مصر بعد ظهور فيروس«كورونا» بالسعودية

شوايات فراخ

فراخ المطاعم المتردية والنطيحة.. من يحمى بطون المصريين؟

القوات الأمريكية

انسحاب "كامل وسريع" للقوات الأمريكية في سوريا

الرئيس السيسي

أول تعليق من«التنمية المحلية» على إحراج محافظ القاهرة

العراق (أرشيفية)

طلب عاجل من العراق للسعودية بشأن صدام حسين

مبارك

تفاصيل تنشر لأول مرة عن كواليس تنحي «مبارك»

أبومازن

فلسطين لـ إسرائيل: سنرد بالمثل

نقابة الصحفيين

قرار من النيابة بشأن الاعتداء على الصحفيين

غادة والي

للمتقدمات للأم المثالية: لا يجب أن يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة

ضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة بأسيوط

قضايا وحوادث

ضبط 11 متهما بحوزتهم اسلحة آلية بدون تراخيص ببورسعيد
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

ضبط 6 أشخاص بتهمة الشروع في قتل سائق

#

القبض على عائلة هاربة من الإعدام في حلوان

#

ضبط 711 قطعة أثرية بحوزة 3 أشخاص

#

الأمن يحبط تخطيط إرهابى فى 30 يونيو

اسلحة

ضبط

امن اسيوط

شنت مديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة ساحل سليم وقسم المباحث الجنائية، مدعومين بمجموعات قتالية، واستهدفت طرفي خصومة ثأرية بقرية عرب المطمر، وتمكنت من ضبط 8 أشخاص بحوزتهم أسلحة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من «ح. ف. س» مؤهل متوسط وبحوزته بندقية آلية والمحكوم عليه في عدد 7 قضايا تنوعت ما بين «قتل وإخفاء مسروقات وتبديد وضرب وإطلاق أعيرة نارية»، و«م. ح. س» مؤهل متوسط وبحوزته بندقية إسرائيلي والمطلوب ضبطه وإحضاره في عدد (2) قضية إطلاق أعيرة نارية، و«هـ. ع. ح» مؤهل متوسط، وبحوزته بندقية إسرائيلية، والمحكوم عليه في 5 قضايا، تنوعت ما بين «ضرب وتبديد»، و«س. ف. س» طالب بالجامعة وبحوزته بندقية إسرائيلية ومطلوب ضبطه في قضية ساحل سليم إطلاق أعيرة نارية، و«ع. م. س» مؤهل متوسط، وبحوزته بندقية إسرائيلية والمحكوم عليه في عدد (2) قضية تبديد، و«م. س. س» مزارع وبحوزته بندقية إسرائيلية والمحكوم عليه في عدد (4) قضية تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي وضرب وتعدٍ وإتلاف.

كما تم ضبط عدد (23) خزينة إسرائيلية وعدد (300 طلقة) إسرائيلية وعدد (5) خزينة لبندقية آلية وعدد (75) طلقة آلية بحوزة سالفي الذكر المقيمين بعرب مطير، وتم ضبط المدعو «ر. ح. س» مزارع، وبحوزته بندقية إسرائيلية، والمدعو «ح. ن. ح» طالب، وبحوزته بندقية آلية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الآثار" تبحث عن بقايا مدينة صناعية بـ"الدير الأبيض"
» "المهدي" يعود إلى السودان وسط أنباء عن عفو رئاسي
» الكويت: مباحثات مستمرة مع السعودية لحل أزمة الخليج
» الانتهاء من مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة
» ترامب ينسحب من سوريا بعد مكالمة أردوغان
» «السيسي» يصل القاهرة عائدًا من النمسا
» ضابط "الرقابة الإدارية": حصلنا على إذن النيابة لتسجيل مكالمات المتهمين
» غدا الحكم على 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال السيسي
» تأجيل محاكمة «بديع» و70 إخوانيًا في أحداث عنف
» نتنياهو: لولا السلاح لذبحنا العرب
» صور.. صفقة الأهلي الجديدة تشارك في التدريبات

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
شوايات فراخ
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق