انسحاب "كامل وسريع" للقوات الأمريكية في سوريا

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القوات الأمريكية

سحب قوات

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تستعد لسحب قواتها من سوريا، في خطوة مفاجئة من شأنها طرح علامات استفهام حول دور الولايات المتحدة في المنطقة.

وكشف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، بحسب شبكة "سي إن إن"، أن واشنطن تخطط لسحب "كامل وسريع" لقواتها، فيما أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الانسحاب سيكون من شمال شرق سوريا.

وأكد مسؤولون بالخارجية الأمريكية أنه سيتم سحب كل موظفي الخارجية الأمريكية من سوريا خلال 24 ساعة، فيما صرح مصدر داخل البيت الأبيض أن واشنطن وحلفائها مستعدون للتعاون على كافة الأصعدة لحماية المصالح المشتركة.

يأتي ذلك بعد بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة "هزمت تنظيم داعش في سوريا"، مشيرا إلى أن "ذلك الهدف كان المبرر الوحيد الذي جعله يحتفظ بقوات أميركية هناك".

وقال ترامب على "تويتر"، الأربعاء، مبررا ما تناقلته وسائل إعلام بشأن قرار بسحب القوات الأمريكية من سوريا: "لقد هزمنا تنظيم داعش في سوريا، وهذا مبرري الوحيد للوجود هناك خلال رئاسة ترامب".

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تعليقا على خطط الانسحاب، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في المنطقة.


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