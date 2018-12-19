  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:03 م
بحث متقدم
ريال مدريد وكاشيما

بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وكاشيما

وزيرة الصحة

استنفار في مصر بعد ظهور فيروس«كورونا» بالسعودية

شوايات فراخ

فراخ المطاعم المتردية والنطيحة.. من يحمى بطون المصريين؟

القوات الأمريكية

انسحاب "كامل وسريع" للقوات الأمريكية في سوريا

الرئيس السيسي

أول تعليق من«التنمية المحلية» على إحراج محافظ القاهرة

العراق (أرشيفية)

طلب عاجل من العراق للسعودية بشأن صدام حسين

مبارك

تفاصيل تنشر لأول مرة عن كواليس تنحي «مبارك»

أبومازن

فلسطين لـ إسرائيل: سنرد بالمثل

نقابة الصحفيين

قرار من النيابة بشأن الاعتداء على الصحفيين

غادة والي

للمتقدمات للأم المثالية: لا يجب أن يزيد عدد الأبناء عن ثلاثة

«مدبولي» يتفقد عينات تشطيب الأبراج والمنطقة الترفيهية بالعلمين الجديدة

آخر الأخبار

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

سحب الأعمال المتأخرة عن التنفيذ التابعة للمقاولون العرب بالعلمين

#

رئيس الوزراء يعلن طرح 500 وحدة سكنية للبيع بالعلمين الجديدة

#

"مدبولي" يتفقد مشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

#

بشرى سارة من "الوزراء" لسكان المدن الجديدة

رئيس الوزراء

العلمين

مدبولى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته اليوم مدينة العلمين الجديدة، عينات تشطيب الأبراج، والمنطقة الترفيهية الشاطئية بالمدينة، وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة الاعتماد على مواد البناء والتشطيبات المصرية، تشجيعاً للصناعة المحلية، مع الاهتمام بجودة التشطيبات المنفذة.

وأشار المهندس أسامة عبد الغنى، رئيس جهاز المدينة، إلى أنه يتم حالياً تنفيذ 15 برجاً بالمنطقة الشاطئية، والتي صدرت أوامر إسناد تنفيذها بموافقة مجلس الوزراء لـ6 شركات (أبناء حسن علام، أوراسكوم، درة، رديكون، سياك، والمقاولون العرب)، بارتفاعات تتراوح بين 27 و40 دوراً، بإجمالي مسطح أرض 320 ألف م2، كما تم البدء في أعمال الخرسانة المسلحة وجارٍ تنفيذ أعمال المباني والتشطيبات بالجزء الشرقي للمنطقة الترفيهية أمام منطقة أبراج العلمين بإجمالي مسطح أرض حوالي 16500 م2، ومكونة من (بدروم + أرضى + أول)، بينما بلغت نسبة تنفيذ أبراج وسط المدينة 25 %، وهى مقامة على مسطح 111 ألف م2، مكونة من (2 دور بدروم + دور أرضي + دور ميزانين + 8 أدوار متكررة، بعدد 1186 وحدة، لأغراض: سكنى – تجاري – إداري).

وأوضح أنه جارٍ صب جسم الجراج الرئيسي، الذي يسع 3 آلاف سيارة بالمنطقة الترفيهية، كما يتم تنفيذ الدور الأرضي فوق الجراج، والذي يحتوي على العديد من النوافير، والشلالات، وشاشات العرض، والمطاعم والكافيتريات، والأماكن الترفيهية، وفروع البنوك، وفندق صغير للاستمتاع بأجمل رقعة بالساحل الشمالي الغربي، كما يتم تنفيذ الحديقة المركزية، والتي تحتوي على أماكن ترفيهية، وأماكن جلوس، ومطاعم ومأكولات خفيفة، معلناً أنه من المقرر أن تعمل المنطقة الترفيهية بالصيف المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "الآثار" تبحث عن بقايا مدينة صناعية بـ"الدير الأبيض"
» "المهدي" يعود إلى السودان وسط أنباء عن عفو رئاسي
» الكويت: مباحثات مستمرة مع السعودية لحل أزمة الخليج
» الانتهاء من مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة
» ترامب ينسحب من سوريا بعد مكالمة أردوغان
» «السيسي» يصل القاهرة عائدًا من النمسا
» ضابط "الرقابة الإدارية": حصلنا على إذن النيابة لتسجيل مكالمات المتهمين
» غدا الحكم على 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال السيسي
» تأجيل محاكمة «بديع» و70 إخوانيًا في أحداث عنف
» نتنياهو: لولا السلاح لذبحنا العرب
» صور.. صفقة الأهلي الجديدة تشارك في التدريبات

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
شوايات فراخ
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق