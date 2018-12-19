» الانتهاء من مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة

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كنيسة

مسجد

العاصمة الإدارية

أكد اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، الانتهاء من كافة أعمال كنيسة ومسجد العاصمة الإدارية الجديدة، وأنهما أصبحا جاهزين لاستقبال المصلين، موجها الدعوة لكافة طوائف الشعب للصلاة في الكنيسة والمسجد، ومشاهدة أجمل وأقوى هندسة معمارية في مصر.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية يعمل بها 180 ألف عامل من 60 شركة مدنية، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهى المسئولة عن ضبط العمل والأداء، وجودة العمل والتنفيذ.

وأضاف أن العاصمة الجديدة مشروع الشعب المصرى، مشيرا إلى أن 184 مهندسا معماريا شاركوا في مسابقة تصميم الميادين.

وأوضح خلال لقائه بفضائية «إكسترا نيوز» أن الشباب المصرى واع وفاهم، ويتعامل مع التكنولوجيا بمهارة عالية، ويطلع على أحدث ما في العالم بكافة المجالات، مؤكدا أن كل من شارك في المسابقة أدلى بدلوه، أمام لجنة من الحكام المتخصصين.

وأوضح أنه سيتم الاستعانة بكافة المقترحات التي تقدم بها كافة المشاركين في المسابقة، ولن يتم الاستعانة بالرسومات الفائزة فقط.


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