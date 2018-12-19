وزير التعليم العالي يلتقي نظيره النمساوي لبحث آليات التعاون المشترك

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التقى  الدكتور  خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبروفيسور هانز فاسمان وزير التعليم الفيدرالي للتعليم والعلوم والبحوث النمساوي، لبحث التعاون المشترك بين مصر والنمسا، فى كافة المجالات وخاصة الثقافية والعلمية والتعليمية.

في بداية اللقاء أشار الوزير إلى أهمية تدعيم علاقات التعاون العلمي بين الجامعات المصرية والنمساوية والمؤسسات التعليمية بالبلدين، مطالباً بزيادة المنح الدراسية المقدمة لطلاب الدراسات العليا إلى 150 منحة، وكذا عدد 100 منحة كاملة في التخصصات الحديثة، والمجالات ذات الأولوية كأبحاث المياه والطاقة المتجددة والتخطيط العمراني وإدارة مترو الأنفاق.

 حيث أن جمهورية النمسا تمتلك شبكة مواصلات تعتبر الأولى على مستوى أوربا، مؤكدًا ضرورة التوسع في دعم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية والنمساوية في مجال المشروعات الصغيرة.

وخلال اللقاء بحث الجانبان العديد من الموضوعات، منها: كيفية الاستفادة من خبرات الجانب النمساوي في العديد من التخصصات منها: تحسين جودة الحياة، واستخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية، والتطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي، والتعامل مع المخلفات، وإعادة تدويرها تمهيدًا للاستفادة منها، وإدارة المتاحف حيث تعتبر النمسا من أنجح الدول في إدارة المتاحف، وكذا الاستفادة من تجربة كلية الطب البيطري بجامعة فيينا في مجال زيادة الثروة السمكية، فضلا عن رغبة أكاديمية مكافحة الفساد بالنمسا في التعاون مع الوزارة في مجال البعثات.

ومن جانبه أكد وزير التعليم النمساوي على استمرار التعاون بين مصر والنمسا في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة.


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