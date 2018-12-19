» "المهدي" يعود إلى السودان وسط أنباء عن عفو رئاسي

19 ديسمبر 2018 - 06:30 م

عاد رئيس تجمع "نداء السودان"، وحزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، الأربعاء، إلى العاصمة الخرطوم، بعد غياب دام 10 أشهر.

وأفادت وكالة "ألأناضول"، عبر مراسلها، أن وصول المهدي، قبل الزمن المحدد له بساعة واحدة، تسبب في ربكة بترتيبات الاستقبال التي أعدها حزبه.

فيما أعلن حزب المؤتمر الوطني (الحاكم)، أن رئيس القطاع السياسي للحزب، عبد الرحمن الحضر، استقبل المهدي، بمطار الخرطوم.

وقال الحزب، في بيان مقتضب وصل الأناضول نسخة منه، "استقبل رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني، عبد الرحمن الخضر، الإمام الصادق المهدي".

وأضاف " أن المهدي، توجه إلى دار حزب الأمة، بأم درمان (غربي الخرطوم)، لمخاطبة حشود في استقباله".

وأشار البيان، إلى أن مساعد الرئيس السوداني، عبد الرحمن الصادق المهدي ( نجل المهدي)، كان في مقدمة مستقبليه بجانب لفيف من قادة حزب الأمة.

وأعلنت الحكومة، ترحيبها بعودة المهدي للبلاد، وقال وزير الإعلام جمعة بشارة، في نوفمبر الماضي، إن "البلاغات المقيدة في حق الصادق المهدي، قد يصدر حيالها عفو من رئيس الجمهورية عمر البشير".

وجاء ذلك بعد أيام من إصدار نيابة أمن الدولة في البلاد، أمرًا بالقبض على زعيم حزب "الأمة القومي"، وآخرين لم تحددهم، وفقا لتقارير محلية.

ووجهت نيابة أمن الدولة، في أبريل الماضي، 10 دعاوى جنائية ضد المهدي، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن يتهمه فيها وآخرين بـ"التعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة".

وفي أكتوبر الماضي، أعلن المهدي، عزمه العودة إلى البلاد في 19 ديسمبر (الأربعاء)، بعد نحو 10 أشهر من مغادرته للبلاد.

ويضم تحالف "نداء السودان" قوى أبرزها حزب "الأمة القومي"، وحزب "المؤتمر السوداني"، و"الحركة الشعبية/شمال"، و"حركة تحرير السودان"، بقيادة مناوي، وحركة "العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة "المجتمع المدني"، إلى جانب قوى أخرى.