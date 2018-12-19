استنفار في مصر بعد ظهور فيروس«كورونا» بالسعودية

19 ديسمبر 2018 - 06:31 م

قررت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، تكثيف الإجراءات الوقائية بالحجر الصحي، وتطبيق كافة الإجراءات الصحية اللازمة من خلال منشور دوري تم توزيعه على المديريات، في ضوء متابعة الوضع الوبائي الدولي وما تم نشره على موقع المنظمة العالمية بظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بالسعودية.

وتشمل الإجراءات الوقائية ترقب وصول القادمين من المملكة العربية السعودية بجميع نقاط الدخول، والفرز الصحي (المناظرة الصحية) لجميع القادمين من المملكة العربية السعودية على الرحلات المدرجة بجداول التشغيل أو الرحلات الخاصة دون أي استثناءات.

كما تتضمن الإجراءات الاحترازية تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفيات الحميات أو المستشفى المعين لتقييم الحالة، مع اتخاذ كافة الاحتياطات القصوى لمكافحة العدوى عند التعامل مع هذه الحالة، وتحرير كروت مراقبة صحية لجميع القادمين على الرحلة لاستكمال المراقبة الصحية بمحل الإقامة عن طريق مكاتب الصحة.