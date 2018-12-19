ضبط حائزى الأسلحة غير المرخصة والمواد المخدرة بكرداسة

19 ديسمبر 2018 - 06:34 م

أجرت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بكرداسة، أسفرت عن ضبط 5 أسلحة نارية عبارة عن بندقية خرطوش، وطبنجة، و3 فرد محلى الصنع وطلقتين، بحوزة 4 متهمين.

كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية، والعقيد محمد ابو زيد وكيل فرقة المباحث الجنائية، والمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، عن ضبط 22 قضية اتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها 1,585 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و870 جرام لمخدر الهيروين، و155 جرام لمخدر الاستروكس، و260 جرام لمخدر الشابو ، و233 قرص مخدر بحوزة 22 متهم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط 4 أسلحة بيضاء، و10 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، والقبض على هارب من تنفيذ حكم بالمراقبة فى قضية سرقة بالإكراه، بالإضافة إلى تنفيذ 89 حكم قضائى بينهم حكم بالسجن المؤبد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.