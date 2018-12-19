» الكويت: مباحثات مستمرة مع السعودية لحل أزمة الخليج

19 ديسمبر 2018 - 06:37 م

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، استمرار المباحثات بين الكويت والسعودية للبحث عن حل للأزمة الخليجية.

وأضاف الوزير الصباح، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي ستيف بلوك بالكويت، أن السعودية "دولة شقيقة كبرى لنا والتواصل معها مستمر في كل زمان ومكان وحول جميع القضايا".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" تصفها الدوحة بـ"الحصار".

وتتهم هذه الدول قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على القرار الوطني القطري.

وبشأن المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، قال الصباح إن "اللقاءت مع الأشقاء في السعودية مستمرة، وفي القريب العاجل سنتوصل إلى اتفاق".

وتضم المنطقة المقسومة (المحايدة) حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، ويتراوح إنتاجهما بين 500 و600 ألف برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.

وأغلق البلدان، العضوان بمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، "الخفجي"، في أكتوبر 2014، لأسباب بيئية، وتبعه إغلاق "الوفرة"، في مايو 2015، لعقبات تشغيلية.