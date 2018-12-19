» تفاصيل لقاء«السيسي» بأسرة من لقوا مصرعهم قبل استقباله

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التقى الإعلامي نشأت الديهي ، بأسر 3 مصريين كان قد التقى بهم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لـ"فيينا"، حيث كان قد لقى ذووهم مصرعهم أثناء سفرهم لألمانيا لتحية الرئيس عام 2015.

وأكدت أسر المصريين، خلال لقائهم ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، أنهم شعروا بـ"أبوية" الرئيس السيسي ومدى حبه الشديد للمصريين.

وأضافوا أن الرئيس السيسي أجبر بخاطرهم بتلك الزيارة، حيث أنه أخبرهم بكم الإنجازات والمشروعات التي تم تحقيقها في مصر خلال السنوات الماضية.

وقال "ناجي"، أحد الناجين من هذا الحادث الأليم: "حسيت أن السيسي واحد مننا، واستاذنت منه إني أحضنه، فحسيت كأني بحضن مصر كلها ،واللي مش شايف إنجازات السيسي يبقي أعمى البصر والبصيرة ".



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