وزير الخارجية: النمسا تتفهم الأوضاع التي تمر بها مصر

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وزير الخارجية سامح شكري
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وزير الخارجية

النمسا

الديهى

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية ، أن القمة المصرية النمساوية تعطي دفعة كبيرة للعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وأضاف "شكري" خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأربعاء، أن النمسا تتفهم كافة الأوضاع التي تمر بها مصر .

وأوضح "شكري" ، أن الرئيس السيسي قدم خلال مشاركته في المنتدى الأوروبي الإفريقي رؤية شاملة لمواجهة الإرهاب والهجرة الغير شرعية من خلال التنمية وخلق فرص عمل للشباب .


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