السيسي يلتقي أسر المتوفين والمصابين من أبناء الجالية المصرية بالنمسا

19 ديسمبر 2018 - 07:59 م

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء مع عدد من أبناء الجالية المصرية بالنمسا، وذلك في ختام زيارة الرئيس الرسمية التي استمرت لمدة 4 أيام .

وشملت أبناء الجالية التي التقاها السيسي أسر المتوفين والمصابين الذين تعرضوا لحادث مروري في مدينة دريسدن الألمانية أثناء سفرهم بريًا متوجهين من مدينة فيينا إلى مدينة برلين للمشاركة في الترحيب بزيارة الرئيس إلى ألمانيا في شهر يونيو عام 2015.

وتحاور الرئيس مع الحضور من أبناء الجالية والتعرف على أوضاعهم، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات ومقترحات أبناء مصر في الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، ومن ثم يتعين العمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم في الجهود التي تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والذي يتطلب جهدًا دءوبًا وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها? .

ومن جانبهم أشاد أعضاء الجالية بجهود الرئيس لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر، مؤكدين حرصهم على إبراز التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر إلى المجتمع النمساوي، فضلًا عن قيامهم بنقل الصورة الحقيقية للمجتمع المصري بقيمه ومبادئه إلى الخارج.

وتميز اللقاء بالود والترحاب الشديدين، حيث تم التقاط الصور الجماعية والفردية التذكارية مع الرئيس وأسر المتوفين والمصابين، كما أعرب الرئيس عن خالص مواساته لهم، مؤكدًا حرصه على الالتقاء بهم وتعزيتهم شخصيًا في أول زيارة رسمية له إلى العاصمة فيينا.