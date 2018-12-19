سامح شكري: لا نتدخل في شئون الآخرين

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مصر

المجتمع الدولي

سامح شكري

تدخل

طالب سامح شكري، وزير الخارجية ، المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف حازم وصارم ضد الدول التي تدعم الإرهاب وتحمي تلك العناصر الإرهابية المتطرفة.

وأضاف "شكري"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten " ، اليوم الأربعاء، أن  مصر تعمل علي إقامة علاقات متوازنة مبنية على المصالح المشتركة وعدم التدخل في شئون الأخرين، ولكنها في ذات الوقت تدافع عن الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم نتيجة سياسات غير مسئولة.


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