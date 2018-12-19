ضبط عاطلين لترويجهما عملات مزورة

19 ديسمبر 2018 - 08:07 م

تمكنت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين حال قيامهما بترويج العملات الورقية المقلدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبوالعلا، تفيد قيام عاطلين بالترويج للعملات الورقية المقلدة، بمنطقة السبتية وسوق العصر بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أن المتهمين عاطلين مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 114 ورقة مالية فئة 100 جنيه، بإجمالى 11400 جنيه، ومبلغ مالى 700 جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، وأضافا بتحصلهما على العملات المقلدة من "عاطل - مقيم بإمبابة الجيزة ، مقيد الحرية بقسم شرطة إمبابة بالجيزة على ذمة قضية " عملات مقلدة " .