وزير البترول: ترسيم الحدود مع السعودية «فاتحة خير»

19 ديسمبر 2018 - 08:11 م

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود الدولية المائية مع السعودية، كانت فاتحة خير لمشروعات البحث والاستكشاف التى تنفذ فى البحر الأحمر، وأنه عقب توقيع الاتفاقية طرحت وزارة البترول العمل مع الشركات العالمية لإجراء مسح بحرى يتم بعده التجهيز لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف فى البحر الأحمر، متابعًا، أننا كثفنا العمل فى البحر المتوسط و أبرمنا تعاقدات جيدة فيها وبدأت فى تحقيق ثمارها، وأن هذا يقودنا إلى استكمال النجاح فى الوجة القبلي.

وأضاف الوزير خلال تصريحات صحفية، على هامش إفتتاح أول محطة غاز بمنطقة الصداقة جنوب أسوان، أن هناك ضرورة لعمليات البحث والاستكشاف، نظراً لأنها تعد حجر الزاوية فى قطاع البترول، مشيرًا إلى أن كثرة عمليات البحث تؤدى إلى إنتاج أكثر وزيادة فرص الإنتاج.

وأوضح الوزير، أنه يجرى الآن التركيز على البحر الأحمر، من خلال التفاوض مع الشركات العالمية وأنه تم تنظيم ورش عمل لتحفيز الشركات للتقدم فى المزايدة العالمية للبحث والاستكشاف عن البترول فى البحر الأحمر.

وأشار، إلى أن هناك طفرة كبيرة فى قطاع الغاز والبترول، ظهرت ذلك من خلال النتائج التى تحققت فى عمليات البحث والاستكشاف خلال السنوات الأخيرة، بعد زيادة عدد الاتفاقيات ومعامل التكرير وتطويرها، وزيادة المنتجات المكررة، وتقليل الاستيراد وزيادة المستودعات وزيادة مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.