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انفراد: نقابة المحامين توافق على تسجيل «قضاة البيان»

قضايا وحوادث

قضاة البيان
قضاة البيان

عبد الراضي الزناتي ومحمود أبو سعد

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3 قرارات لاجتماع مجلس نقابة المحامين الشهري

الإخوان

نقابة المحامين

سامح عاشور

رابعة

قضاة البيان

علمت "المصريون"، أن نقابة المحامين عدلت عن قراراها السابق حول رفض قيد القضاة الذين تم إحالتهم إلى التقاعد، بسبب تأييدهم للرئيس الأسبق محمد مرسي.

غير أن النقابة تضع شروطًا على قيد القضاة في جداولها، أبرزها أن يتم تقديم إقرار موثق في الشهر العقاري من كل قاض على حدة بأنه لم يوقع على بيان دعم مرسي، ولا علاقة له به.

وقال المستشار محمد سليمان، أحد "قضاة البيان" المحالين للصلاحية: "لا أظن أن أحدًا من قضاة البيان سيوقع على هذا الإقرار، اتساقًا مع موقفهم الذي كان سببًا في إحالتهم إلى الصلاحية".

كان مجلس تأديب القضاة أصدر في 14 مارس 2015، قرارًا بإحالة 31 مستشارًا من الموقعين على "بيان رابعة"، والذي جرى إعلانه من مقر اعتصام أنصار مرسي في "رابعة العدوية"، إلى المعاش المبكر وعزلهم من العمل على منصة القضاء، وبراءة 24آخرين.

وأدان مجلس التأديب والصلاحية، القضاة بأنهم خرجوا عن مقتضى وظيفتهم، وانخرطوا في العمل السياسي بالمخالفة لكل الأعراف، وقانون السلطة القضائية، بأن ساندوا وأيدوا جماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسى، ووقعوا على بيان تم إذاعته في اعتصام رابعة العدوية.

وقال سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، وقتها، إنه لا يجوز وفقًا للقانون التحاق وقيد القضاة المحالين للتأديب والصلاحية بنقابة المحامين، سواء كانوا من القضاة المعروفين بـ"قضاة رابعة"، المحالين للصلاحية لانتمائهم أو تأييدهم لجماعة الإخوان، أو غيرهم.

وأضاف، أن المادة 13 من قانون المحاماة رقم17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، نصت على أنه يشترط في من يطلب قيد اسمه بالجدول العام أن يكون "محمود السيرة حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها"

من جانبه، قال أسعد هيكل، الرئيس الأسبق للجنة الحريات بنقابة المحامين، إنه إذا "ما كان الأمر حقيقيًا وتوافرت الشروط الخاصة بالقانون فلا يوجد مانع من قبولهم داخل النقابة وقيدهم بجدول المحامين".

وأوضح أن "القرار المتعلق بخصوص توقيعهم على إقرار في الشهر العقاري يثبت بأنهم لم يوقعوا على البيان هو نوع من المبالغة وليس أمرًا قانونيًا، ولكنه أمر يختلط بالشأن السياسي ولا داعي له".

وأشار إلى أن "الأمر مرحب به خاصة أنه ليس لديهم ما يمنعهم قانونيًا من القيد داخل النقابة، وطالما أنهم ليسوا مدانين بأية تهم أو أحكام جنائية أو مخلة بالشرف، فما الداعي من عدم قبول قيدهم".


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