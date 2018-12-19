ضبط أجنبى يتاجر فى العملة داخل مصر

19 ديسمبر 2018 - 08:26 م

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات يحمل جنسية إحدى الدول العربية لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والتحويلات المالية غير المشروعة ، والعمل على ضبط مرتكبيها ، والقائمين عليها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عبدالحكيم.ق.أ" يحمل جنسية إحدى الدول العربية " صاحب محل لقطع غيار السيارات ، ومقيم بالقاهرة بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام المقاصة، متخذاً من المحل عمله مركزاً لمزاولة نشاطه ، حيث يقوم المتهم بإستيراد قطع غيار السيارات من خارج البلاد وتحويل قيمة تلك البضائع على الحساب البنكى الخاص ببعض عملائه من التجار والمستوردين ، وإيداع قيمة تلك البضائع بالنقد الأجنبى فى حسابه بالعملة الأجنبية ، ليقوم بتحويل تلك الأموال إلى الخارج مقابل عمولة مالية ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة ، وبالفحص تبين بأن حجم تعاملاته بلغت نحو (500 ألف جنيه مصرى ، 23 ألف دولار أمريكى).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيقات.