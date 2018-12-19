  • الأربعاء 19 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:30 م
بحث متقدم
أرشيفية

ماذا يعني وصول نسبة الشُح المائي في مصر لـ140%؟

أرشيفية

هذه العقوبات تنتظر المعتدين على الصحفيين بـ«الصيادلة»

الرئيس السيسي

قيادي إخواني منشق: السيسي هو محمد علي الجديد

السياحة في مصر (أرشيفية)

2019.. عام انتعاش السياحة الأمريكية في مصر

أرشيفية

مقترح لاستخدام الدراجات البخارية في الإسعاف.. ونواب يسخرون

قضاة البيان

انفراد: نقابة المحامين توافق على تسجيل «قضاة البيان»

أرشيفية

فراخ المطاعم المتردية والنطيحة.. من يحمى بطون المصريين؟

فريق الاغتيال

فيديو وصور جديدة تفضح فريق اغتيال«خاشقجي»

مبارك

تفاصيل تنشر لأول مرة عن كواليس تنحي «مبارك»

الشرطة تضبط طلاب على المقاهي

«ابنك مزوغ يا أستاذ».. شرطة مكافحة المزوغين فى خدمتك

"الأرصاد" تحذر من الشبورة غدًا

آخر الأخبار

شبورة مائية
شبورة مائية

وكالات

أخبار متعلقة
#

رياح وأمطار بالقاهرة غدًا ودرجة الحرارة تصل لـ22

#

الأرصاد تحذر من كثافة الشبورة غدًا

#

«الأرصاد» تحذر من الأمطار الغزيرة وكثافة الشبورة غدًا

#

الأرصاد تحذر من «الشبورة» غدًا

أمطار

طقس

ارصاد

شبورة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد كافة أنحاء البلاد، غدا الخميس، طقسًا معتدلًا نهارا، شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وقالت "الأرصاد"، عبر موقعها الرسمي، "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط".

وجاءت درجات الحرارة كما يلي:



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العنف الدينيّ في مصر.. ماذا تعرف عن د. فضل؟!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

المصري.. بعافيه حبتين

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» برهامي: "فوري" حلال ويجوز التعامل معها
» بعد أمريكا.. فرنسا تبدأ سحب قواتها من سوريا
» "تواضروس" يعلن توقف العظة الأسبوعية
» «الجندي» يرد على«أديب»:«اهدى يا عمورة إحنا قرع زي بعض»
» 300 مليون.. عرض أمريكي لشراء مكتبة حسن كامي
» "الأرصاد" تحذر من الشبورة غدًا
» تحذير أممي لإسرائيل ولبنان
» تفاصيل لقاء«السيسي» بأسرة من لقوا مصرعهم قبل استقباله
» فيديو.. حمو بيكا يغني لـ"صلاح"
» "الآثار" تبحث عن بقايا مدينة صناعية بـ"الدير الأبيض"
» "المهدي" يعود إلى السودان وسط أنباء عن عفو رئاسي

استطلاع رأي

فى رأيك ما هو أهم حدث خلال 2018؟

  • فجر

    05:25 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
أرشيفية
اشاعات
مشعوذ يعاشر النساء جنسيا لطرد الجن
الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين
الطلاق